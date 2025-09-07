Нерастаможенное авто и просроченные сроки: сколько придется заплатить штрафа
- Превышение сроков транзита или временного ввоза авто в Украине карается штрафами, которые зависят от количества просроченных дней.
- Штрафы могут составлять как 170 гривен, так и 8 500 гривен.
Авто, которое ввозят в Украину, в частности для личного пользования, должно соответствовать трокам транзита или временного ввоза. Если же эти сроки превысить, то покупателя авто оштрафуют. Сумма штрафа будет зависеть от количества просроченных дней.
Будет ли штраф за нерастаможенное транспортное средство?
В соответствии с положениями статьи 481 Таможенного кодекса Украины, установлена ответственность за превышение срока по ввозу транспортных средств, передает 24 Канал.
Кроме того, нужно учесть то, что машины на иностранной регистрации могут находиться в Украине в режиме транзита или в режиме временного ввоза.
- Превышение сроков режима транзита влечет за собой предупреждение или наложение штрафа.
Например, превышение на одни сутки составляет штраф в размере 10 необлагаемых минимумов, то есть 170 гривен.
Обратите внимание! По состоянию на 2025 год 1 необлагаемый минимум составляет 17 гривен (если сфера применения – административная, финансовая и уголовная ответственность).
Зато если превышение срока составляет более 10 дней, то штраф налагается в размере 200 необлагаемых минимумов, то есть 3 400 гривен. А до 20 суток – 500 необлагаемых минимумов (8 500 гривен).
- В режиме временного ввоза автомобилем можно пользоваться на территории Украины определенный срок без ответственности.
Речь идет о сроке до 1 года при условии письменного обязательства об обратном вывозе его и уплаты пошлины и других налогов и сборов.
Что известно о растаможке авто?
Стоимость растаможки состоит из 3 показателей, а именно: пошлина в 10% от определенной стоимости машины, НДС в 20% от суммарной пошлины, акциза и стоимости транспортного средства и самого акцизного сбора, который зависит от возраста авто и объема мотора.
Таким образом, растаможка легкового авто на бензине из ЕС с объемом двигателя в 1 500 сантиметров кубических, в возрасте 10 лет и стоимость 3 000 евро, будет стоить где-то почти 1 700 евро.
В Украину чаще всего ввозятся машины из таких стран, как США, Нидерланды, Германия, Польша, Франция и Южная Корея.