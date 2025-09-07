Авто, которое ввозят в Украину, в частности для личного пользования, должно соответствовать трокам транзита или временного ввоза. Если же эти сроки превысить, то покупателя авто оштрафуют. Сумма штрафа будет зависеть от количества просроченных дней.

Будет ли штраф за нерастаможенное транспортное средство?

В соответствии с положениями статьи 481 Таможенного кодекса Украины, установлена ответственность за превышение срока по ввозу транспортных средств, передает 24 Канал.

Кроме того, нужно учесть то, что машины на иностранной регистрации могут находиться в Украине в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Превышение сроков режима транзита влечет за собой предупреждение или наложение штрафа.

Например, превышение на одни сутки составляет штраф в размере 10 необлагаемых минимумов, то есть 170 гривен.

Обратите внимание! По состоянию на 2025 год 1 необлагаемый минимум составляет 17 гривен (если сфера применения – административная, финансовая и уголовная ответственность).

Зато если превышение срока составляет более 10 дней, то штраф налагается в размере 200 необлагаемых минимумов, то есть 3 400 гривен. А до 20 суток – 500 необлагаемых минимумов (8 500 гривен).

В режиме временного ввоза автомобилем можно пользоваться на территории Украины определенный срок без ответственности.

Речь идет о сроке до 1 года при условии письменного обязательства об обратном вывозе его и уплаты пошлины и других налогов и сборов.

Что известно о растаможке авто?