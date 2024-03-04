Бизнес впервые оштрафовали за рекламу азартных игр - сколько миллионов пойдут в бюджет

Законодательство в сфере рекламы азартных игр очень четко устанавливает правила игры. За их нарушение можно нарваться на очень серьезное наказание.

Штраф за нарушение правил рекламы азартных игр

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщила о том, что наказала бизнес за нарушение требований законодательства о рекламе азартных игр. Такие действия регулятор применил впервые, с тех пор как получил соответствующие полномочия.

Интересно Все решает управление: лучшие практики для эффективного менеджмента

Как сообщили в КРАИЛ, одна из компаний распространяла рекламу азартных игр, хотя не имела лицензии на то, чтобы заниматься этим видом деятельности. Это прямое нарушение закона "О рекламе", которого бизнес должен неукоснительно соблюдать.

Название компании в КРАИЛ пока не сообщают. Однако известно, что размер наложенного наказания составил 2,13 миллиона гривен.

Реклама в Telegram

Ранее сообщалось, что Telegram запустит специальную рекламную платформу. Ее главная задача – дать возможность для заработка владельцам Telegram-каналов.

Только по состоянию на сейчас месячный трафик составляет около 1 триллиона просмотров. Зато монетизируется только 10% контента. Для быстрого проведения платежей и вывода денег используют блокчейн TON. Контент-мейкеры смогут превращать Toncoin в наличные, или же тратить их на продвижение своих каналов.