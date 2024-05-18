Карлоса Слим Хелу считают одним из самых мощных бизнесменов в мире. И неудивительно, ведь сыну иммигрантов удалось дойти до состояния в десятки миллиардов долларов и статуса самого богатого человека Латинской Америки.

Для Карлоса Слима Хелу путь к богатству был крайне непростым. Однако он показал, что имея большую мечту и упорно следуя принципам можно достичь сногсшибательного успеха, сообщает 24 Канал.

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Когда ему приходится выступать в целом и давать советы молодым предпринимателям, он всегда начинает с одной и той же самой идеи – начните откладывать деньги на инвестиции или бизнес-идеи как можно раньше.

Какой бы работой вы не занимались, чем раньше вы начнете экономить и распоряжаться своими деньгами, тем быстрее наступит желанное вами будущее,

– уверяет миллиардер.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Карлос Слим Хелу убежден, что каждый способен устроить свою жизнь таким образом, чтобы начать откладывать хоть какой-то финансовый ресурс на будущее. Бизнесмен подчеркивает: сначала может быть трудно, однако каждый следующий шаг будет даваться легче и будет приносить все лучший результат.

Ранее мы писали о смельчака, который до 52 лет работал коммивояжером, однако сейчас мир знает его как человека, который построил империю McDonald's.