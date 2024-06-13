Apple снова самая дорогая компания в мире: рывок в сфере ИИ позволил обогнать Microsoft

Капитализация Apple достигла рекордной отметки. Все благодаря новостям об интеграции искусственного интеллекта в продукты компании.

Новый рекорд Apple

Компании Apple удалось обогнать Microsoft и стать самой дорогой компанией в мире. Все благодаря стремительному рывку в развитии искусственного интеллекта.

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Одна акция Apple теперь стоит рекордные 215,04 доллара. Поэтому, рыночная капитализация "яблока" составила 3,29 триллиона долларов.

Зато капитализация Microsoft сейчас составляет 3,24 триллиона долларов. Впервые за 5 месяцев компания Гейтса отстала от конкурента.

Как Apple удалось вырваться вперед

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

На следующий день после представления ряда функций с поддержкой искусственного интеллекта и улучшения некоторых устройств акции компании выросли на 7%. Аналитики также прогнозируют, что презентация новинок хорошо будет способствовать продажам новых iPhone.

Кроме того, этот рост совпал с рекордным максимумом технологического индекса Nasdaq. В техно мире считают, что Apple удалось начать новую страницу гонки искусственного интеллекта, и конкурентам теперь нужно будет представить что-то невероятное, чтобы продолжать борьбу за лидерство.