Сколько стоит подписка на Telegram сейчас

Многие украинцы пользуются мессенджером Telegram. Сервис позволяет получить пользователям больше функций, при оформлении специальной подписки.

Какие функции предоставляются по подписке

При оформлении подписки на Telegram, пользователь получает статус Premium. Возле ника человека появляется специальный значок-обозначение.

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Сейчас стоимость этой подписки в месяц – 144,99 гривны. При оформлении Telegram Premium, пользователь получает такие дополнительные услуги:

возможность отправлять файлы до 4 гигабайт;

ускоренная загрузка файлов;

отсутствие рекламы;

аватарки с анимацией;

преобразование голоса в текст (голосовых сообщений);

эмоджи-статусы;

удвоение доступных лимитов;

расшифровка видеосообщений;

перевод сообщений в режиме реального времени (в том числе и в каналах);

расширенное управление чатами;

специальные Premium наклейки;

Premium иконки приложения;

авторские эмоджи;

возможность контроля отправки другими пользователями в общий чат аудио- и видеосообщений;

особые реакции.

Оформить подписку можно через App Store и Google Play. А также, эта возможность доступна непосредственно через сам Telegram в @PremiumBot.