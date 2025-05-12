Какая группа ФЛП выгоднее: что стоит знать, примеры расчетов уплаты налогов

Выбор группы ФЛП – одно из первых и важнейших решений для каждого, кто планирует работать легально и оптимизировать налоговую нагрузку. В Украине существует несколько групп упрощенной системы налогообложения, и каждая из них имеет свои преимущества, ограничения и подходит под разные виды деятельности.

Какая группа ФЛП выгоднее

24 Канал попытался разобраться, какая группа ФЛП выгоднее в 2025 году, кому что подходит и чего стоит остерегаться при выборе.

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Какие есть группы ФЛП и какие основные отличия

На упрощенной системе налогообложения действуют три основные группы, которые обычно рассматривают предприниматели:

1 группа

Для предпринимателей, которые работают без наемных работников

Деятельность: розничная торговля на рынках, бытовые услуги населению

Оборот: до 1 118 900 гривен в год (2025)

Единый налог: до 10% от прожиточного минимума: до 10% от прожиточного минимума (302 гривны/месяц)

ЕСВ: 1 700 гривен/месяц (минимальный)

Кому подходит: мелким продавцам, ремесленникам, тем, кто работает оффлайн и имеет минимальные расходы.

2 группа

До 10 наемных работников

Деятельность: предоставление услуг населению или другим ФЛП/юридическим лицам на упрощенной системе, розничная торговля, ресторанный бизнес

Оборот: до 5 588 400 гривен в год

Единый налог: единый налог: до 20% минимальной зарплаты (максимум 1 500 гривен /месяц)

ЕСВ: 1 760 гривен/мес (минимальный)

Кому подходит: кафе, салоны красоты, SMM-ники, репетиторы, айтишники, которые работают с ФОПами на едином налоге.

3 группа

Без ограничений по количеству работников

Можно работать с юридическими лицами на общей системе, нерезидентами (например, фриланс с иностранными клиентами)

Оборот: до 8,2 миллиона гривен (или более, с применением 5% к сумме превышения)

Налоги: 5% от дохода (или 3% + НДС)

ЕСВ: 1 700 гривен/месяц (минимальный)

Кому подходит: фрилансерам, айтишникам, дизайнерам, копирайтерам, консультантам, которые работают с иностранными компаниями или крупным украинским бизнесом.

Что выгоднее: краткий расчет

Группа ФЛП Кто может выбрать Лимит дохода Ставка налога Преимущества Недостатки 1 группа Физлица, работающие без наемных работников до 1,3 млн грн в год до 10% от прожиточного минимума (~300–400 грн/мес) Низкая налоговая нагрузка грн/мес Ограниченная деятельность, без сотрудничества с юрлицами 2 группа Физлица с до 10 работниками до 6,7 млн грн в год до 20% от минимальной зарплаты (~1300–1500 грн/мес) Оптимально для малого бизнеса (кафе, магазины, услуги) Ограничения на сотрудничество с юрлицами не из списка разрешённых 3 группа ФЛП любой формы без ограничения на количество работников до 7,8 млн грн в год 5% от дохода или 3% + НДС Наиболее гибкая, можно работать с юрлицами и экспортом Высший налог, нужна отчетность нужна отчетность

Разберемся на примерах:

Фрилансер с доходом 100 000 гривен/месяц

3 группа: налог 5 000 гривен + 1 628 гривен ЕСВ = 6 6 628 гривен

2 группа (если подходит): 1 500 гривен + 1 628 гривен = 3 128 гривен (но не все фрилансеры могут работать на 2 группе).

Мастер по маникюру, которая зарабатывает 40 000 гривен /месяц

2 группа: фиксированный налог 1 500 грн + ЕСВ + ЕСВ

Выгоднее, чем 3 группа (5% - это 2 000 грн ежемесячно)

Дизайнер, который работает с иностранным клиентом

3 группа: обязательно, потому что 2 группа не позволяет сотрудничество с нерезидентами

Что еще учесть

Оборот: если доход превысит лимиты – придется или сменить группу, или уплатить дополнительный налог.

Клиенты: если среди них юрлица на общей системе или иностранцы – только 3 группа.

Учет: на 1-2 группах все довольно просто, на 3-й – нужно вести учет доходов и расходов (особенно по НДС).

Банковские счета: желательно иметь отдельный счет для ФЛП, особенно на 3-й группе.

Поэтому, самая выгодная группа ФЛП – и, которая соответствует вашей модели работы. 1 группа – самая дешевая, но с ограничениями. 2 группа – золотая середина для малого бизнеса. 3 группа – универсальный вариант для работы с большим доходом, юрлицами и зарубежными партнерами.