Всемирный банк анонсировал программу поддержки украинского бизнеса: кто сможет получить средства
Анонсированная программа Всемирного банка должна поддержать малый и средний бизнес в Украине. К тому же благодаря этой инновации, будут созданы новые рабочие места.
Как будет работать эта программа
В новую программу развития частного сектора будет заложено 593 миллионов долларов. Речь идет о реализации RISE – проекта устойчивого, инклюзивного и стабильного предпринимательства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирный банк.
Читайте также С Mastercard на Visa: почему клиентам Monobank следует перевыпустить карты
Программа будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса с помощью цифровых услуг в соответствии с моделью "государство для бизнеса" (G2B) и позволит малым и средним предприятиям (МСП) получить доступ к экспортным рынкам,
– сообщает пресс-служба Всемирного банка.
По плану эта программа должна:
- поддержать около 20 тысяч МСП;
- создать и сохранить минимум 40 тысяч рабочих мест.
Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом, в свою очередь отметил, что основная цель этого проекта – поддержать украинский бизнес, который находится в сложных условиях из-за постоянных обстрелов, отключения света и дефицит работников.
Обратите внимание! Реализацией программы будет заниматься Минэкономики.