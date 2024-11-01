Всемирный банк анонсировал программу поддержки украинского бизнеса: кто сможет получить средства

Анонсированная программа Всемирного банка должна поддержать малый и средний бизнес в Украине. К тому же благодаря этой инновации, будут созданы новые рабочие места.

Как будет работать эта программа

В новую программу развития частного сектора будет заложено 593 миллионов долларов. Речь идет о реализации RISE – проекта устойчивого, инклюзивного и стабильного предпринимательства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирный банк.

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Программа будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса с помощью цифровых услуг в соответствии с моделью "государство для бизнеса" (G2B) и позволит малым и средним предприятиям (МСП) получить доступ к экспортным рынкам,

– сообщает пресс-служба Всемирного банка.

По плану эта программа должна:

поддержать около 20 тысяч МСП;

создать и сохранить минимум 40 тысяч рабочих мест.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом, в свою очередь отметил, что основная цель этого проекта – поддержать украинский бизнес, который находится в сложных условиях из-за постоянных обстрелов, отключения света и дефицит работников.

Обратите внимание! Реализацией программы будет заниматься Минэкономики.