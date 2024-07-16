Как зарабатывать минимум 50 тысяч гривен, сидя дома
Источник:Work.ua
Значительное количество вакансий, которые размещены на порталах для поисков работы, предлагают дистанционную работу. При этом, уровень зарплат в этих предложениях выше среднего.
Какие специалисты получают больше всего
Согласно данным, которые указывают работодатели, наибольшую зарплату могут получать программисты. Также работодатели готовы много платить специалистам, занимающимся рекламой – от 30 до 90 тысяч гривен.
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Значительный доход предлагается и менеджерам по продажам – до 90 тысяч гривен. Самые высокие зарплаты предоставляются тем, кто имеет высокий уровень квалификации и знает иностранные языки, в частности английский.Интересно, что зарплата, которая предлагается указанным специалистам, достигает 100 тысяч гривен.
Какие специалисты нужны сейчас больше всего
В течение июня, на порталах для поиска работы появилось много предложений для учителей. Особенно для тех, кто преподает химию и работает с начальными классами.
На 25% возросло количество предложений для адвокатов. Также много вакансий предлагались для:
- машинистов;
- завхозов;
- сварщиков;
- заведующих складом;
- установщиков;
- поваров на мангал;
- курьеров.