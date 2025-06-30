Оттава отказалась от налога для техгигантов, чтобы возобновить переговоры с США

Правительство Канады официально отказалось от планов вводить налог на цифровые услуги, который был направлен прежде всего на крупные американские технологические компании.

Канада идет на уступки США

Об этом сообщило Министерство финансов страны, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Решение стало частью более широкой стратегии Оттавы в усилиях восстановить торговые переговоры с Соединенными Штатами, которые были фактически заморожены из-за обострения в двусторонних отношениях.

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Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп планируют вернуться к переговорам с целью заключения нового торгового соглашения до 21 июля.

Что предусматривал налог

Налог на цифровые услуги, который имел обратную силу с 2022 года, предусматривал налогообложение компаний, предоставляющих онлайн-услуги канадским пользователям на сумму более 20 миллионов долларов в год.

Ранее Трамп назвал запланированный налог "откровенным нападением на США" и пригрозил Канаде новыми пошлинами, фактически остановив переговорный процесс.

Заметьте. Канада остается одним из главных торговых партнеров США. В 2024 году страна импортировала из США товаров на более 349 миллиардов долларов, а экспорт в США достиг 412,7 миллиарда долларов.

Аналитики прогнозируют, что отмена налога может стать сигналом стремления Оттавы сохранить стабильность в североамериканской торговле, особенно накануне потенциального пересмотра ряда экономических соглашений.