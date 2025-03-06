Хуже пошлин: канадцы бойкотируют товары из Америки из-за Трампа – как выглядят полки магазинов

Канадцы массово отказываются от американских товаров после решения администрации Дональда Трампа повысить таможенные пошлины. Граждане массово переходят на продукцию внутреннего производства, а некоторые провинции приняли решение изъять из магазинов американский алкоголь

Бойкот американских товаров

Подробнее о том, как в Канаде отреагировали на введенные таможенные пошлины, рассказывает 24 Канал. В частности, в соцсетях уже появилось немало видео о том, как канадцы просто отказываются покупать американские товары. Зато покупают отечественное, даже если товары значительно дороже.

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В супермркетах начали маркировать товары "сделано в Канаде", чтобы те могли сознательно делать выбор во время шопинга.

Важно. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что эти меры необходимы для защиты национальной экономики. Он призвал граждан "выбирать Канаду", поддерживая отечественного производителя и отдыхая внутри страны.

Мобильные приложения помогают "выбирать Канаду"

Чтобы поддержать национальный бизнес, в Канаде появились мобильные приложения, помогающие потребителям находить только местные товары и избегать продукции из США.

Алкоголь исчезает с полок

Одним из самых заметных последствий бойкота стало изъятие американского алкоголя из магазинов в нескольких провинциях. Генеральный директор компании Brown-Forman's (производитель Jack Daniel's) Лоусон Уайтинг назвал это решение "хуже пошлин".

"Это буквально убивает продажи – наша продукция просто исчезла с полок", – заявил он.

В то же время Канада составляет лишь 1% от общего объема продаж компании, поэтому Brown-Forman's не понесет критических потерь.

Туристическая отрасль США бьет тревогу

По оценкам U.S. Travel Association, канадский бойкот может серьезно ударить по туризму в США.

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Потери доходов США – 2,1 миллиарда долларов

Риск сокращения 14 000 рабочих мест

Важно:.. На официальном уровне тоже продолжается сопротивление. Так, 4 марта Канада в ответ ввела 25% пошлины на товары, импортируемые из США: вино, алкогольные напитки и пиво. Кроме того, Канада может ограничить доступ Штатов к своим энергоносителям. Страна является главным поставщиком нефти в США, а также обеспечивает электроэнергией 30% американских штатов.