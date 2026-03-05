"Карпатская родниковая" попала в скандал: компанию могут оштрафовать

Производителя воды "Карпатская родниковая" ждет наказание от Антимонопольного комитета в виде штрафа. Вся проблема в этикетке, где изображены Украинские Карпаты.

Почему оштрафуют производителя "Карпатской родниковой"?

Компания могла обманывать украинцев, изображая на этикетке ложную информацию, сообщили в АМКУ.

На бутылках "Карпатской родниковой" от 0,5 до 2 литров и воды "СПОРТ" были изображены горы, елки, птицы и карта с пометкой "Карпаты". Это могло были использовано для того, чтобы создать впечатление о происхождении воды из Украинских Карпат.

За нарушение, которое могло вводить в заблуждение покупателей, АМКУ предлагает оштрафовать ООО "Карпатские минеральные воды" на сумму до 5% дохода от продаж за 2025 год. Также компания будет вынуждена изменить ложный дизайн этикетки.

Обратите внимание! Первый завод компании работает в селе Струтин Золочевского района Львовской области. Производство воды началось в 1996 году, сначала это был цех безалкогольных напитков государственного спиртзавода. в 2002 году его реорганизовали в завод по производству минеральной воды.

К слову, в ноябре 2025 года стало известно, что польский производитель соков теперь имеет совместный контроль над производитель минеральной воды "Карпатская родниковая".

Группа Маѕрех – одна из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы в сегменте пищевых продуктов, которая работает на рынке 25 лет. Об этом говорится на ее странице в Linkedin.

Компания имеет в собственности такие бренды как Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz. Соучредителем и совладельцем компании является польский предприниматель Кшиштоф Павинский.

