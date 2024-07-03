АРМА определило компанию, которая будет продавать картины и иконы Медведчука: какой размер этой коллекции

Часть имущества Виктор Медведчука вскоре уйдет с "молотка". Организатор аукциона коллекции картин и икон уже определен.

Часть картин и икон Медведчука продадут

Как известно, у Виктора Медведчука изъяли все имущество. Среди него была и коллекция картин и икон, которые продавать нельзя из-за исторической или культурной ценности для Украины.

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Команда Национального художественного музея Украины определила, что 112 из 285 полотен, которые были у Медведчука, должны быть собственностью государства. Все остальные вскоре продадут на аукционе.

Как будут проходить торги

Коллекцию коллаборациониста реализуют через "Прозорро.Продажи". Заниматься продажей 135 полотен будет ЧП "Тендер Онлайн".

Ожидаем пополнения государственной казны за счет реализации преступных активов уже вскоре,

– отметила руководительница АРМА Елена Дума.

Какова приблизительная цена картин Медведчука, которые будут продавать, пока неизвестно.