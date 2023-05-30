Пользуется случаем: Казахстан пригласил к себе все ушедшие из России бизнесы

Сотни компаний решили покинуть российский рынок после вторжения оккупантов в Украину. Казахстан надеется, что сможет стать альтернативой этому бизнесу.

Большое количество крупных брендов заявило о выходе с российского рынка после полномасштабного вторжения окупантов в Украину. Казахстан надеется, что сможет стать привлекательным местом для этих компаний и уже начал приглашать их к себе.

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Приглашения брендов, ушедших из России

Власти Казахстана долго не ждали и начали посылать письма всем компаниям, ушедшим с российского рынка. Также в список попали те компании, которые заявили о желании уйти из России.

На сегодня есть 401 компания, в которых мы заинтересованы в переезде в Казахстан, всем этим компаниям были отправлены приглашения,

– заявили в местном МИД.

67 компаний уже согласились на переезд, 25 полностью завершили релокацию и уже работают в Казахстане. В общем, речь идет о компаниях из Германии, США, Швейцарии и Японии. Переговоры Казахстан проводит с главами МИД стран, объявивших санкции против и объявленных оккупантами как "недружественные".

Кто уже завершил переезд в Казахстан:

Honeywell International;

TikTok;

Fortescue;

Alstom.

Пока только 206 компаний смогли полностью выйти из России, еще 2000 заявок находятся на рассмотрении. Российская комиссия, которая занимается этим вопросом, собирается трижды в месяц и одолевает не более 7 заявок за один раз.

Кроме того, оккупанты установили бандитские условия выхода из своей страны: скидка не менее 50% к рыночной стоимости активов, а также уплата 10% в российский бюджет.