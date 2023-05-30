Велика кількість великих брендів заявила про вихід з російського ринку після повномасштабного вторгення окупантів в Україну. Казахстан сподіваєтсья на те, що зможе стати привабливим місцем для цих компаній та вже почав запрошувати їх до себе.

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Запрошення брендів, які пішли з Росії

Влада Казахстану довго не чекала та почала надсилати листи усім компаніям, які пішли з російського ринку. Також до переліку потрапили ті компанії, які заявили про бажання піти з Росії.

На сьогодні є 401 компанія, у яких ми зацікавлені щодо переїзду в Казахстан, усім цим компаніям були відправлені запрошення,

– заявили у місцевому МЗС.

67 компаній вже дали згоду на переїзд, 25 повністю завершили релокацію та вже працюють у Казахстані. Загалом йдеться про компанії з Німеччини, США, Швейцарії та Японії. Переговори Казахстан проводить з главами МЗС країн, які оголосили санкції проти та були оголошені окупантами як "недружні".

Хто вже завершив переїзд до Казахстану:

Honeywell International;

TikTok;

Fortescue;

Alstom.

Наразі лише 206 компаній змогли повністю вийти з Росії, ще 2000 заявок перебувають на розгляді. Російська комісія, яка займається цим питанням, збирається тричі на місяць та осилює не більше 7 заявок за один раз.

Окрім того, окупанти встановили бандитські умови виходу зі своєї країни: знижка не менше 50% до ринкової вартості активів, а також сплата 10% у російський бюджет.