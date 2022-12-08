Польская AmRest объявила о сделке по продаже своего бизнеса KFC в России

Польская компания AmRest договорилась о продаже российского бизнеса Almira. В результате сделки будет продано 215 российских ресторанов KFC.

AmRest продает свой бизнес KFC в России

После одобрения российского регулятора ФАС и Yum! Brands, владельца бренда KFC, сделка будет закрыта. AmRest получит не менее 100 миллионов евро в результате этого.

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AmRest работает в России с 2007 года и управляет 215 ресторанами в стране. Yum! Brands управляла 70 ресторанами и была франчайзером для 1 058 партнерских точек.

В ноябре 2022 года ФАС согласовала ижевскому франчайзи ООО "Смарт Сервис Лтд" выкуп прав на них. По условиям новый владелец должен переименовать точки. Он уже подал заявку на регистрацию бренда Rostic's и нового логотипа.

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KFC окончательно вышла из России

Также в октябре стало известно, что американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежат бренды KFC и Pizza Hut, полностью вышла из России, продав сеть местной компании.

Согласно договоренности, новый владелец должен обеспечить постепенный ребрендинг всех заведений KFC в стране-агрессоре. Рестораны сети переименуют в Rostic's.