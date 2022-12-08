AmRest продає свій бізнес KFC в Росії

Після схвалення російського регулятора ФАС та Yum! Brands, власника бренду KFC, угода буде закрита. AmRest отримає щонайменше 100 мільйонів євро в результаті цього.

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Нагадаємо, що AmRest працює в Росії з 2007 року та керує 215 ресторанами в країні. Yum! Brands керувала 70 ресторанами й була франчайзером для 1 058 партнерських точок.

У листопаді 2022 року ФАС погодила іжевському франчайзі ТОВ "Смарт Сервіс Лтд" викуп прав на них. За умовами новий власник повинен перейменувати точки. Він уже подав заявки на реєстрацію бренду Rostic's та нового логотипу.

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KFC остаточно вийшла з Росії

Також ще у жовтні стало відомо, що американська корпорація Yum! Brands, якій належать бренди KFC та Pizza Hut, повністю вийшла з Росії, продавши мережу місцевій компанії.

Згідно з домовленістю, новий власник повинен забезпечити поступовий ребрендинг усіх закладів KFC у країні-агресорці. Ресторани мережі перейменують у Rostic's.