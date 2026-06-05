KFC планирует выход в три новых города: где и когда откроют рестораны
Сеть ресторанов быстрого питания KFC продолжает расширять присутствие в Украине и в этом году планирует выход сразу в несколько новых городов. Компания делает ставку не только на крупнейшие мегаполисы, но и на региональные центры.
Где будут новые заведения KFC?
В этом году KFC выбрала три города для выхода на рынок, пишет UCSC.
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Сеть планирует выход в такие города, как Тернополь, Чернигов и Кропивницкий. В то же время приоритетными для сети остаются Киев, Киевская область и Днепр.
В этом году мы уже открыли ресторан в Каменском, и для города это стало действительно заметным событием. Это, кстати, очень показательный кейс: в меньших городах люди часто особенно ждут открытия, ведь там значительно меньше современных форматов досуга и мест, где можно провести время с семьей или друзьями,
– говорит Алина Киптик, CEO Tasty Food – франчайзи KFC в Украине.
В компании отмечают, что рассматривают не только крупные областные центры и мегаполисы. При выборе новых локаций учитывается потенциальное влияние бренда на развитие городской среды.
Сколько украинцы тратят на McDonald's и KFC?
Украинцы продолжают активно тратить деньги в кафе, ресторанах и сервисах доставки.Лидеры среди фастфуда – McDonald's и KFC. Такие данные показывает обновленный сервис "Дашборд" от monobank.
По количеству операций в категории "Рестораны и кафе" на первом месте McDonald's, далее следуют сервисы доставки Glovo и Bolt Food, а за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino's Pizza и другие.
Относительно оборотов с начала 2025 года:
- McDonald's – 4,52 миллиарда гривен
- Glovo – 3,06 миллиардов гривен
- Bolt Food – 735 миллионов гривен
- KFC – 598 миллионов гривен
- Пузата Хата – 501 миллионов гривен
- Lviv Croissants – 294 миллионов гривен
- Osama Sushi – 158 миллионов гривен
- Domino's Pizza – 83 миллионов гривен
Какая необычная новинка появилась в KFC?
В "секретном меню" KFC появилось мороженое с беконом, которое вызвало противоречивые впечатления среди пользователей соцсетей.
Заказать "секретное меню" можно только через мобильное приложение KFC.