Делали 40 тысяч пачек в сутки: в Украине разоблачили нелегального производителя сигарет

На Киевщине удалось разоблачить нелегальное производство сигарет. "Предприятие" только за сутки изготавливало десятки тысяч пачек нелегального товара.

Разоблачение подпольного завода сигарет

Работникам полиции удалось разоблачить подпольное производство сигарет. Злоумышленники организовали его на территории промышленных баз в Броварах.

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Для производства нелегального товара они закупили оборудование более чем на миллион гривен. В день они могли изготавливать 40 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Организаторами подпольного производства являются жители столичного региона и Ивано-Франковской области. Свою продукцию они реализовывали через почту, прием заказов происходил через телеграмм-каналы.

Что удалось изъять во время обысков

По результатам обысков на подпольном предприятии и помещений злоумышленников удалось изъять товар на более чем 2 миллиона гривен. Сюда входит линия полного цикла производства табачных изделий, 700 килограммов табака, рулоны бумаги для сигарет.

Также было изъято более 1000 сигарет насыпью и более 2000 коробок для фасовки табачных изделий.