С 1 декабря 2026 года "Киевстар" пересмотрит стоимость пакетов своей платформы кино и телевидения "Киевстар ТВ". Новые цены будут действовать как для действующих абонентов, так и для тех, кто подключит услугу после их обновления.

Какие пакеты "Киевстар ТВ" подорожают

С начала декабря изменится ежемесячная абонплата за четыре пакета платформы от " Киевстар ", сообщает оператор.

В частности, новые цены будут установлены для таких предложений:

"Премиум HD" – 299 гривен в месяц;

"Взрослый" – 99 гривен в месяц;

"Кино Ультра" – 99 гривен в месяц;

"Плюс" – 99 гривен в месяц.

Проверить актуальную стоимость подписки абоненты могут на веб-платформе "Киевстар ТВ", в мобильном приложении сервиса или в "Мой Киевстар".

Почему "Киевстар" меняет цены

В компании пояснили, что стоимость указанных пакетов не пересматривалась в течение последних пяти лет. За это время платформа расширила библиотеку фильмов, сериалов и мультфильмов, добавила новые телеканалы и развивала собственные проекты, в частности направленные на поддержку украинского кинематографа.

В то же время растут расходы на приобретение контента и развитие платформы. Обновленные тарифы позволяют и дальше поддерживать качество сервиса, расширять библиотеку контента и создавать эксклюзивные и популярные истории,

– отметили в компании.

Пользователи, которые не хотят оплачивать подписку по обновленным условиям, могут выбрать другой пакет из действующей тарифной линейки "Киевстар ТВ". Также абоненты имеют право досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.