Киевстар повышает тарифы: абоненты будут платить на 25% больше

Киевстар решил повысить цены на тарифные планы в Украине. С чем связан рост тарифов и кому следует приготовиться к новым ценам, читайте далее.

Изменение стоимости тарифов в Киевстаре

В Киевстаре объяснили, что решение об изменении стоимости услуг было обусловлено ростом объемов потребления, экономической ситуацией и затратами на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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В компании отметили, что не могут спрогнозировать развитие ситуации в 2025 году, подчеркнув, что "нет точных дат или списка тарифов, которые могут измениться".

Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит еще часть тарифов подписки. В среднем цена изменится на 25% стоимости тарифа,

– сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что некоторые тарифные планы не менялись более года, а некоторые – с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Последний раз тарифы были повышены для части абонентов в апреле-мае 2024 года перед нынешним повышением.

Пересмотр тарифов позволит компании продолжать инвестировать в усовершенствование сети и обеспечение стабильной связи для наших абонентов. Благодаря этим изменениям мы сможем еще активнее работать над энергоустойчивостью, поддержкой бесперебойной работы сети, развитием 4G и строительством новых базовых станций по всей стране,

– сообщили в пресс-службе Киевстара.

Обратите внимание! Тарифы уже изменились в рамках тарифных планов "LOVE UA Свет Контракт 2023", "ВАШ Регион", "ВАШ ОПТИМУМ", Smart Max, "ВАШ Премиум" и "ВАШ Премиум+".