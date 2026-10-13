Остались считанные дни: "Киевстар" повышает часть тарифов

Мобильный оператор "Киевстар" объявил об обновлении трех тарифов для своих абонентов. Изменения вступят в силу уже 15 октября, однако подробности о новой стоимости услуг компания пока не обнародовала.

Какие тарифы изменит "Киевстар"

Повышение тарифов на мобильную связь уже состоялось, поэтому теперь настала очередь тарифов на домашний интернет, сообщает оператор.

Обновление коснется следующих пакетов:

"Базовый";

"Оптимальный";

"Комфортный".

Баннер на сайте "Киевстара" о повышении тарифов / скриншот 24 Канала

Что будет с действующими тарифами

Прежние версии тарифов "Базовый", "Оптимальный" и "Комфортный" будут закрыты для новых подключений. Вместо этого тарифы получат обновленные названия:

"Базовый 2026"; "Оптимальный 2026"; "Комфортный 2026".

Абонентам, которые уже пользуются этими тарифами, не нужно самостоятельно переходить на другие тарифные планы: обслуживание для них будет продолжено.

Оператор анонсировал повышение тарифов, но конкретные суммы пока неизвестны. Поэтому абонентам стоит следить за сообщениями "Киевстара", чтобы узнать, сколько будет стоить домашний интернет после 15 октября.