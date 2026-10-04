Известный оператор изменил условия для украинцев: за что теперь можно не переплачивать

Абоненты "Киевстара" получили новую возможность сэкономить. Речь идет о популярном видеосервисе, за который можно не платить дополнительно.

"Киевстар" добавил новую "Суперсилу"

Киевстар расширил перечень "Суперсил", доступных абонентам в зависимости от их тарифного плана, сообщает оператор.

Это дополнительные услуги и сервисы, которые можно подключать без отдельной платы. Количество доступных "Суперсил" и их перечень зависят от конкретного тарифа. Одним из новых предложений стал YouTube Premium Lite.

Обычная стоимость этой подписки в октябре 2026 года составляет 85 гривен в месяц. При этом клиенты Киевстара, для которых эта Суперсила доступна, могут не платить за нее отдельно.

Что дает YouTube Premium Lite

После подключения абоненты могут пользоваться несколькими дополнительными возможностями YouTube. В частности:

Смотреть большинство видео без рекламы; Скачивать ролики на смартфон; Просматривать загруженный контент в автономном режиме; Воспроизводить видео в фоновом режиме.

В то же время у Premium Lite есть определенные ограничения. Реклама может появляться во время просмотра клипов, Shorts, в поиске и на главной странице. Фоновое воспроизведение и скачивание также не распространяются на музыкальные клипы, треки и Shorts.

Как подключить подписку и что нужно знать

Подключить YouTube Premium Lite можно через приложение "Киевстар". Для этого нужно:

открыть приложение оператора;

найти доступные "Суперсилы";

выбрать YouTube Premium Lite;

авторизоваться через Google;

указать адрес электронной почты, на который будет оформлена подписка.

Пользователям, у которых доступна соответствующая "Суперсила", отдельно оплачивать YouTube Premium Lite не нужно.

Для сравнения: Premium Lite при прямом оформлении через YouTube стоит 99 гривен в месяц, а через "Киевстар" его стандартная стоимость как отдельной услуги составляет 85 гривен в месяц. В рамках "Суперсилы" абонент может получить его без дополнительной платы.

Также "Киевстар" предлагает YouTube Premium за 159 гривен в месяц, тогда как непосредственно на YouTube такая подписка стоит 179 гривен. Однако при подключении необходимо проверить, нет ли уже активной подписки на YouTube через другую платформу:

если одновременно оплачивать сервис через "Киевстар" и, например, Apple Store или Google Play, средства могут списываться дважды.

Поэтому перед активацией предложения сначала стоит отменить действующую подписку на YouTube, оформленную через другую платформу, и только после этого подключать ее через Киевстар.

К слову, " стоимость YouTube Premium в Украине " отныне составляет:

индивидуальный тариф – 179 гривен в месяц вместо 99 гривен;

семейный тариф – 299 гривен в месяц вместо 149 гривен;

студенческий тариф – 109 гривен в месяц вместо 59 гривен.

Как украинцам сэкономить на подписке? Первый вариант подойдет тем, кто учится в высшем учебном заведении. Для этого нужно подтвердить статус и оформить YouTube Premium по льготному студенческому тарифу.

Также можно оформить семейный тариф с родственниками или друзьями. Подписку за 300 гривен можно "разделить" сразу на 6 человек.