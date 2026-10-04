Известный оператор изменил условия для украинцев: за что теперь можно не переплачивать
Абоненты "Киевстара" получили новую возможность сэкономить. Речь идет о популярном видеосервисе, за который можно не платить дополнительно.
"Киевстар" добавил новую "Суперсилу"
Киевстар расширил перечень "Суперсил", доступных абонентам в зависимости от их тарифного плана, сообщает оператор.
Это дополнительные услуги и сервисы, которые можно подключать без отдельной платы. Количество доступных "Суперсил" и их перечень зависят от конкретного тарифа. Одним из новых предложений стал YouTube Premium Lite.
Обычная стоимость этой подписки в октябре 2026 года составляет 85 гривен в месяц. При этом клиенты Киевстара, для которых эта Суперсила доступна, могут не платить за нее отдельно.
Что дает YouTube Premium Lite
После подключения абоненты могут пользоваться несколькими дополнительными возможностями YouTube. В частности:
- Смотреть большинство видео без рекламы;
- Скачивать ролики на смартфон;
- Просматривать загруженный контент в автономном режиме;
- Воспроизводить видео в фоновом режиме.
В то же время у Premium Lite есть определенные ограничения. Реклама может появляться во время просмотра клипов, Shorts, в поиске и на главной странице. Фоновое воспроизведение и скачивание также не распространяются на музыкальные клипы, треки и Shorts.
Как подключить подписку и что нужно знать
Подключить YouTube Premium Lite можно через приложение "Киевстар". Для этого нужно:
- открыть приложение оператора;
- найти доступные "Суперсилы";
- выбрать YouTube Premium Lite;
- авторизоваться через Google;
- указать адрес электронной почты, на который будет оформлена подписка.
Пользователям, у которых доступна соответствующая "Суперсила", отдельно оплачивать YouTube Premium Lite не нужно.
Для сравнения: Premium Lite при прямом оформлении через YouTube стоит 99 гривен в месяц, а через "Киевстар" его стандартная стоимость как отдельной услуги составляет 85 гривен в месяц. В рамках "Суперсилы" абонент может получить его без дополнительной платы.
Также "Киевстар" предлагает YouTube Premium за 159 гривен в месяц, тогда как непосредственно на YouTube такая подписка стоит 179 гривен. Однако при подключении необходимо проверить, нет ли уже активной подписки на YouTube через другую платформу:
- если одновременно оплачивать сервис через "Киевстар" и, например, Apple Store или Google Play, средства могут списываться дважды.
- Поэтому перед активацией предложения сначала стоит отменить действующую подписку на YouTube, оформленную через другую платформу, и только после этого подключать ее через Киевстар.
К слову, " стоимость YouTube Premium в Украине " отныне составляет:
- индивидуальный тариф – 179 гривен в месяц вместо 99 гривен;
- семейный тариф – 299 гривен в месяц вместо 149 гривен;
- студенческий тариф – 109 гривен в месяц вместо 59 гривен.
Как украинцам сэкономить на подписке? Первый вариант подойдет тем, кто учится в высшем учебном заведении. Для этого нужно подтвердить статус и оформить YouTube Premium по льготному студенческому тарифу.
Также можно оформить семейный тариф с родственниками или друзьями. Подписку за 300 гривен можно "разделить" сразу на 6 человек.