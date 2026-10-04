Київстар додав нову Суперсилу

Київстар розширив перелік Суперсил, які доступні абонентам залежно від їхнього тарифного плану, повідомляє оператор.

Це додаткові послуги та сервіси, які можна підключати без окремої плати. Кількість доступних Суперсил та їхній перелік залежать від конкретного тарифу. Однією з нових пропозицій стала YouTube Premium Lite.

Звичайна вартість цієї підписки у жовтні 2026 року становить 85 гривень на місяць. Водночас клієнти Київстару, для яких ця Суперсила доступна, можуть не платити за неї окремо.

Що дає YouTube Premium Lite

Після підключення абоненти можуть користуватися кількома додатковими можливостями YouTube. Зокрема:

Дивитися більшість відео без реклами; Завантажувати ролики на смартфон; Переглядати завантажений контент офлайн; Відтворювати відео у фоновому режимі.

Водночас Premium Lite має певні обмеження. Реклама може з'являтися під час перегляду кліпів, Shorts, у пошуку та на головній сторінці. Фонове відтворення та завантаження також не поширюються на музичні кліпи, треки та Shorts.

Як підключити підписку і що варто знати

Підключити YouTube Premium Lite можна через застосунок Київстару. Для цього потрібно:

відкрити застосунок оператора;

знайти доступні Суперсили;

вибрати YouTube Premium Lite;

авторизуватися через Google;

вказати електронну адресу, на яку оформлюватиметься підписка.

Для користувачів, яким доступна відповідна Суперсила, окремо оплачувати YouTube Premium Lite не потрібно.

Для порівняння Premium Lite при прямому оформленні через YouTube коштує 99 гривень на місяць, а через Київстар його стандартна вартість як окремої послуги становить 85 гривень на місяць. У межах Суперсили абонент може отримати його без додаткової плати.

Також Київстар пропонує YouTube Premium за 159 гривень на місяць, тоді як безпосередньо на YouTube така підписка коштує 179 гривень. Проте під час підключення потрібно перевірити, чи немає вже активної підписки YouTube через іншу платформу:

Якщо одночасно оплачувати сервіс через Київстар та, наприклад, Apple Store або Google Play, кошти можуть списуватися двічі.

Тому перед активацією пропозиції спочатку варто скасувати чинну підписку на YouTube, оформлену через іншу платформу, і лише після цього підключати її через Київстар.

До слова, вартість YouTube Premium в Україні відтепер складає:

індивідуальний тариф – 179 гривень за місяць замість 99 гривень;

сімейний тариф – 299 гривень на місяць замість 149 гривень;

студентський тариф – 109 гривень за місяць замість 59 гривень.

Як українцям заощадити на підписці? Перший варіант підійде тим, хто навчається у вищому навчальному закладі. Для цього потрібно підтвердити статус та оформити YouTube Premium за зниженим студентським тарифом.

Також можна оформити сімейний тариф із родичами чи друзями. Передплату за 300 гривень можна "розділити" одразу на 6 осіб.



