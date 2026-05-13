Крупнейший мобильный оператор Украины резко увеличил прибыль: не обошлось и без потерь

Киевстар нарастил доходы и прибыль на фоне активного развития сервисов и телеком-инфраструктуры. Как отметил СЕО, компания продолжает укреплять позиции на рынке благодаря новым направлениям бизнеса и инвестициям в технологии.

Как выросли доходы Киевстара?

В первом квартале этого года крупнейший мобильный оператор Украины увеличил EBITDA на 28,5% – до 7,5 миллиарда гривен, а выручка компании выросла на 31,3% – до 13,9 миллиарда гривен. Об этом говорится в квартальном отчете компании, пишет "Интерфакс-Украина".

Мы продолжаем укреплять наше долгосрочное лидерство на рынке благодаря успешной интеграции Uklon и Tabletki, новаторской связи Starlink и инвестициям в нашу сеть и энергетическую независимость,

– говорит СЕО компании Александр Комаров.

На фоне сильных результатов компания пересмотрела финансовые ожидания на этот год:

Теперь Киевстар прогнозирует рост выручки в гривне на 18 – 21% вместо ранее ожидаемых 15 – 18%.

Прогноз по EBITDA также повысили – до 14 – 17%.

В долларовом эквиваленте компания ожидает увеличения выручки на 11 – 14%, а EBITDA – на 7 – 10%.

По итогам первого квартала выручка оператора в долларах выросла на 26,6% – до 323 миллионов долларов, а EBITDA – на 23,5%, до 173 миллионов долларов.

Особенно заметно выросла чистая прибыль компании. За январь – март этого года она подскочила на 93,2% в долларовом эквиваленте – до 85 миллионов долларов. В гривне прирост составил более 99%.

Как изменилось количество абонентов?

Общее количество абонентов Киевстара в І квартале этого года по сравнению с 1 кварталом прошлого года сократилось на 3%, или на 700 тысяч, с 22,7 до 22 миллионов.

Зато количество абонентов комплексных услуг (multiplay customers) Киевстар выросло на 31,6% до 8,1 миллионов, что составляет 39,6% от общего количества активных мобильных клиентов в течение одного месяца. Количество абонентов широкополосного доступа выросло до 1,2 миллионов, благодаря интеграции примерно 52 тысяч клиентов после приобретения интернет-провайдера Shtorm.

Что это значит?

Результаты Киевстара показывают, что телеком-рынок Украины продолжает активно расти даже во время войны. Фактически оператор:

Увеличивает доходы; Усиливает влияние на рынке; Расширяет экосистему сервисов; Инвестирует в стабильность работы сети во время блэкаутов.

Также это может означать дальнейшее усиление конкуренции между мобильными операторами и развитие новых тарифов и цифровых продуктов.

Кроме этого не исключено, что на фоне роста расходов операторы могут постепенно пересматривать и тарифную политику.

Обратите внимание! Киевстар продолжает демонстрировать одни из самых сильных финансовых результатов среди украинских компаний. Оператор не только увеличивает доходы, но и активно вкладывается в развитие сети, цифровых сервисов и энергетическую независимость. Повышение финансовых прогнозов свидетельствует об уверенности компании в дальнейшем росте рынка мобильной связи и цифровых услуг в Украине.

Какие прогнозы по тарифам Киевстар?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.

Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Анатолий Амелин Эксперт телеком-рынка Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.

При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало этого года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

