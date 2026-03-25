Уже с 1 апреля: украинцам придется платить больше за мобильный тариф известного оператора

С 1 апреля 2026 года Киевстар закрывает популярный тариф, из-за чего украинцы будут вынуждены перейти на другой. Однако за обслуживание придется платить на 50 гривен больше.

Какой тариф Киевстар закрывают?

С 1 апреля 2026 года тариф подписки "СуперГиг 2024" перестанет действовать, а все его действующие пользователи автоматически перейдут на тариф "СуперГиг", сообщает Киевстар.

Абоненты нового тарифа смогут пользоваться увеличенными объемами мобильного интернета как в Украине, так и в роуминге. Однако и платить придется больше: "СуперГиг 2024" стоит 300 гривен, а новый "СуперГиг" – 350 гривен.

В тарифе "СуперГиг":

Безлим интернет в Украине – 350 Гигабайтов без ограничения скорости;

11,4 Гигабайтов интернета в странах “Роуминга как дома”.

Обратите внимание! Переход на обновленный тариф произойдет автоматически, ничего дополнительно делать не нужно.

Почему в Украине дорожают тарифы на мобильный?

По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,

– отмечает он.

В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

В целом по рынку говорится о миллиардных расходах, в частности на закупку тысяч генераторов и сотен тысяч аккумуляторов.

Что с ценами на тарифы у других операторов?