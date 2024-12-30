"4G повсюду": Киевстар будет внедрять спутниковую связь Starlink в Украине

Компания Киевстар заключила соглашение со Starlink, дочерней компанией SpaceX, о внедрении в Украине революционной услуги спутниковой связи Direct to Cell.

Соглашение уже подписано

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материнскую компанию VEON Group. Благодаря этому соглашению Украина может стать одной из первых стран, которая будет иметь доступ к инновационным услугам.

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Наше сотрудничество со Starlink станет революционным в достижении стратегической цели – "4G везде",

– отметил СЕО Киевстар Александр Комаров.

Вскоре абоненты Киевстар смогут воспользоваться технологией Starlink Direct to Cell, позволяющей поддерживать бесперебойную связь с помощью спутникового сигнала. Это особенно важно для пользователей в регионах, где отсутствует традиционное сетевое покрытие или где наземные сети были повреждены в результате военных действий или других техногенных катастроф.

Украина – одна из первых стран

Ожидается, что Киевстар запустит услуги Starlink Direct to Cell с функцией обмена SMS и OTT-сообщениями в четвертом квартале 2025 года. Следующим этапом станет голосовая связь и передача данных.

В компании добавили, что благодаря этому соглашению Украина станет одной из первых стран, которая будет иметь доступ к инновационной услуге Starlink – Direct to Cell. И это значительно повысит устойчивость национальной инфраструктуры связи.