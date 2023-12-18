Китай планирует неофициально ограничить использование техники Apple и Samsung

Пекин уже неоднократно выражал свое неоднозначное отношение к производителям Apple и Samsung. В первую очередь это связано с государственной политикой Китая.

Чего будут касаться ограничения Пекина

Китайские госорганизации все чаще стали ограничивать использование своими сотрудниками устройств Apple и Samsung. Работникам рекомендуют выбирать технику отечественного производителя.

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Как говорится в материале Bloomberg, за последние несколько месяцев в 8 провинциях Китая была введена подобная негласная политика. До этого, администрация президента КНР Си Цзиньпина приняла решение о постепенном сокращении количества иностранных брендов на рынке. Как говорят китайские чиновники, это вынужденная мера для уменьшения утечки секретных данных за границу.

При этом еще в сентябре представитель МИД Мао Нин сообщал, что ограничений в покупке иностранной техники не будет. По идее, китайские учреждения будут издавать отдельные директивы, относительно рекомендованной техники для своих сотрудников. В любом случае, Пекин стремится популяризировать своего производителя Huawei.