Чого стосуватимуться обмеження Пекіну

Китайські держорганізації все частіше почали обмежувати використання своїми співробітниками пристроїв Apple та Samsung. Робітникам наказують обирати техніку вітчизняного виробника.

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Як йдеться у матеріалі Bloomberg, за останні декілька місяців у 8 провінціях Китаю була запроваджена така негласна політика. До цього, адміністрація президента КНР Сі Цзіньпіна ухвалила рішення про поступове скорочення кількості іноземних брендів на ринку. Як кажуть китайські урядовці, це вимушена міра для зменшення витоку секретних даних за кордон.

При цьому, ще у вересні речник МЗС Мао Нін повідомляв, що обмежень у покупці іноземної техніки не буде. Вірогідно, китайські установи видаватимуть окремі директиви, відносно рекомендованої техніки для своїх співробітників. У будь-якому випадку, Пекін прагне популяризувати свого виробника Huawei.

Зверніть увагу! Техніка від виробників Huawei та ZTE була кінцево заборонена для ввезення у США. Йдеться як про обладнання, так і про програмне забезпечення. Обмеження були введенні через те, що завдяки цим виробникам, Китай отримував персональні дані користувачів.