Що змінять

У заяву хочуть додати згоду на передачу та обробку даних на випадок отримання іноземної допомоги.

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Тож у форму додадуть таку норму: "На випадок виникнення обставин, за яких мені може бути надана допомога за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, я надаю згоду на передання (за потреби) моїх персональних даних та персональних даних осіб зі складу мого домогосподарства та членів моєї сім’ї уряду іноземних держав, міжнародним організаціям, донорським установам для надання допомоги та моніторингу".

Допомога від ООН взимку

Мінсоцполітики та Дитячий фонд ООН (UNICEF) запровадили фінансову допомогу для найбільш вразливих категорій осіб, що постраждали від війни. Зокрема мовиться про багатодітні сім'ї з низьким рівнем достатку.

Також допомогу від ООН можуть отримати малозабезпечені родини в складі яких є діти з інвалідністю. Проте претендувати на неї можуть лише жителі таких областей:

Запорізька;

Харківська;

Дніпропетровська.

Проєкт стартував 1 грудня і розрахований на 5 тисяч українських родин. Допомогу надаватимуть протягом 3 місяців, а її сума складатиме: