Китай "захватывает" Россию: компаний-китайцев стало больше в 10 раз

В России в 10 раз выросло количество компаний с китайскими учредителями или соучредителями за время полномасштабной войны против Украины. Такой тренд сделает российскую экономику зависимой от Китая.

Почему китайцы открывают бизнес в России?

Доля компаний, принадлежащих китайцам, увеличилась с 3,6% до 22,3% от общего количества организаций с иностранным участием на российском рынке, The Moscow Times.

Прошлый год стал рекордным по количеству открытых компаний с китайским участием – 4317. Больше всего компаний с китайскими учредителями работают в торговле (4210 юридических лиц), строительстве жилых и нежилых зданий (397) и общественном питании (341).

Для выхода на рынок России китайцы не только активно открывают свой бизнес, но и становятся владельцами и руководителями российских компаний, существовавших до них. Так, в 2025 году на три зарегистрированные китайцами компании в России приходилась одна приобретенная.

Известно, что активизации китайских предпринимателей в России способствовало освобождение ранее занятых западными поставщиками ниш и "взрыв в онлайн-торговле".

Китайские предприниматели открывают представительства в России, усиливают местные команды и активно переманивают специалистов из российских компаний.

Модель "закрепиться в стране и управлять рынком изнутри, а не просто поставить товар" будет расширяться и на другие отрасли за пределами онлайн-торговли.

Так, тренд на расширение китайского бизнеса в России продолжится и приведет к усилению зависимости российской экономики от китайских поставок оборудования, технологий и потребительских товаров.

Проблемы бизнеса в России