Китайские компании передают технологии для оснащения русской армии

Китайские компании помогают России обходить санкции, предоставляя технологии. Далее технологии используются в войне в Украине.

Технологии, поддерживающие войну

Исследовательский центр C4ADS проанализировал данные российской таможни и обнаружил, что китайские государственные оборонные компании отправляют:

навигационное оборудование,

технологии постановки помех,

части истребителей.

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Это все передается находящимся под санкциями российским государственным оборонным компаниям.

Техническое оборудование

Государственная оборонная компания Китая "Poly Technologies" 31 августа 2022 года отправила навигационное оборудование для российской государственной военно-экспортной фирмы АО "Рособоронэкспорт" для военно-транспортных вертолетов М-17.

Также в августе прошлого года китайская компания по производству электроники "Fujian Nanan Baofeng Electronic" поставила "Рособоронэкспорту". Телескопическая антенна военной машины RB-531BE используется для глушения связи, а поставка была осуществлена через узбекскую государственную оборонную фирму.

Запчасти для самолетов и квадрокоптеров

24 октября китайская государственная авиастроительная компания "AVIC International Holding Corp" отправила дочерней компании государственного оборонного гиганта Rostec запчасти для истребителей Су-35 на сумму в 1,2 миллиона долларов.

Среди поставок этой фирмы были детали, присланные 4 октября попавшему под санкции российскому государственному производителю ракет "Алмаз Антей" для использования в мобильном радаре 96L6E. По словам аналитиков, Россия использует радар для обнаружения враждебных реактивных истребителей, ракет и беспилотников в составе зенитно-ракетной системы С-400.

Согласно данным таможни, также Китай поставлял квадрокоптеры DJI в Россию после введения санкций и экспортного контроля. Согласно таможенным документам, некоторые из этих дронов китайский розничный продавец доставляет непосредственно российским дистрибьюторам, но другие квадрокоптеры DJI проходят через ОАЭ.