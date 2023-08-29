Мирный план Китая: Пекин поставляет россиянам большую часть критических запчастей для дронов
Источник:сайт Президента України
Китай не устает заявлять, что не поддерживает войну России против Украины. Правда, реальные действия Пекина отличаются от заявлений его официальных лиц.
Российские оккупанты не прекращают атаковать украинские города с помощью беспилотников. Как выяснилось, агрессор не смог бы производить их в таком количестве без активной поддержки Китая.
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Китай помогает России производить дроны
Как удалось узнать Международной рабочей группе, Китай снабжает России 67% критически важных компонентов для беспилотников. 17% из этих поставок проходят через Гонконг.
Турция и ОАЭ также продают кафирам комплектующие. Впрочем, здесь размеры поставок в разы меньше – 5% и 2% соответственно. Также в сбитых российских дронах были обнаружены процессоры, микросхемы, транзисторы и другие компоненты, странами происхождения которых являются Япония, Швейцария, Республика Корея и другие.
Регуляторное наблюдение за этими запчастями усложняет тот факт, что их можно получить на общедоступных платформах. Страны-партнеры пообещали унифицировать товары двойного назначения и расширить список подпадающих под санкции товаров.
Также правительства должны обсудить с компаниями соблюдение законодательства и отследить бизнесы, не соблюдающие санкции. В отношении последних будет проведено расследование.