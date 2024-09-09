Китай доит Россию как может: надбавка цены товары составляет 60% и более
Источник:Укринформ
Россияне публично уверяют, что Китай стал надежным союзником оккупантов и поставляет все необходимые товары. Однако Пекин лишь пользуется ситуацией для получения сверхприбылей.
Безумная прибавка
Как сообщила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер, война против Украины стоит россиянам безумных денег. Это стало возможным благодаря санкциям наших западных партнеров.
Читайте также Часть часов Медведчука уже продали: сколько заработало государство
В частности, Россия платит более 60% надбавки к цене за товары из Китая. Речь идет и о товарах, которые нужны им для войны против Украины.
Сколько денег россияне не дополучили из-за санкций
По словам Кэтрин Брукер, с февраля 2022 года санкции западных партнеров лишили россиян активов и доходов на сумму в более 400 миллиардов долларов.
Это эквивалентно четырем годам финансирования войны против Украины,
– отметила она.
Поскольку Россия пытается покрыть дефицит бюджета, то ликвидные активы ее Фонда национального благосостояния за время полномасштабного вторжения сократились на 50%.