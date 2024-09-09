Китай доит Россию как может: надбавка цены товары составляет 60% и более

Россияне публично уверяют, что Китай стал надежным союзником оккупантов и поставляет все необходимые товары. Однако Пекин лишь пользуется ситуацией для получения сверхприбылей.

Безумная прибавка

Как сообщила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер, война против Украины стоит россиянам безумных денег. Это стало возможным благодаря санкциям наших западных партнеров.

Читайте также Часть часов Медведчука уже продали: сколько заработало государство

В частности, Россия платит более 60% надбавки к цене за товары из Китая. Речь идет и о товарах, которые нужны им для войны против Украины.

Сколько денег россияне не дополучили из-за санкций

По словам Кэтрин Брукер, с февраля 2022 года санкции западных партнеров лишили россиян активов и доходов на сумму в более 400 миллиардов долларов.

Это эквивалентно четырем годам финансирования войны против Украины,

– отметила она.

Поскольку Россия пытается покрыть дефицит бюджета, то ликвидные активы ее Фонда национального благосостояния за время полномасштабного вторжения сократились на 50%.