Китай продал России дронов и военного снаряжения уже более чем на 12 миллионов долларов

Китай продает российским военным продукцию двойного назначения, стрелковое оружие, дроны, навигационное оборудование и защитное снаряжение. Уже было продано принадлежностей более чем на 12 миллионов долларов.

Таким образом, Китай позволил России регулярно получать дроны для поддержки войны против Украины. С марта 2022 по 2023 год китайские фирмы экспортировали в страну-агрессорку БПЛА и их компонентов на сумму более 12 миллионов долларов.

Обратите внимание Китай запретил ввозить в Россию стратегически важные процессоры

Китай продает России дроны и военное снаряжение

Как говорится в отчете Пентагона, с начала широкомасштабной войны частные и государственные компании из Китая продали России БПЛА и военное снаряжение более чем на 12 миллионов долларов.

В частности, Китай также снабжал России стрелковым оружием, запасными частями, навигационным оборудованием и защитным снаряжением.

В Пентагоне отметили, что крупный и нерегулируемый рынок коммерческих дронов в Китае позволил стране-агрессорке регулярно закупать небольшие дроны и БПЛА двойного назначения.

США ввели санкции против 3 китайских компаний

Также известно, что США ввели санкции против трех компаний, причастных к распространению оружия массового уничтожения и средств его доставки. Так, три организации, расположенные в Китае, работали над поставкой ракетного оборудования для баллистической программы Пакистана. Речь идет о компаниях:

General Technology Limited,

Beijing Luo Luo Technology Development,

Changzhou Utek Composite.

В Госдепартаменте рассказали, что компания General Technology Limited также поставляла паяльные материалы для соединения компонентов в ракетных двигателях баллистических ракет. К тому же она имеет отношение к производству камер сгорания.

Россию выбросили из группы финансовой разведки

Напомним, что Россию отстранили от участия в Эгмонтской группе. Она объединяет более 160 групп финансовой разведки по всему миру. Организация призвана налаживать сотрудничество и предусматривает обмен данными по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и других преступлений.

Известно, что Россия пыталась получить поддержку Китая, давить на Индию и стать одним из членов, борющихся с отмыванием денег в Африке.