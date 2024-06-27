Интересная лазейка: как китайские товары на миллиарды долларов избегают американской пошлины

Поставщиков товара из Китая в США поймали на неуплате пошлины. Для обхода правил они воспользовались лазейкой в законе о торговле.

Товар из Китая на миллиарды долларов – без пошлины

Более 1,4 миллиарда посылок из Китая на сумму 66 миллиардов долларов могут попасть под исключение налогообложения США. В 2019 году таких посылок было 500 миллионов.

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Законодатели уже знают о проблеме и думают о том, как ее решить. Ведь те, кто импортирует товары из Китая честным путем, теряет конкурентоспособность.

Какой недостаток в законе позволяет обойти уплату пошлины

Американские грузовики практически выстраиваются в пункте пропуска Отай Меса, который расположен на границе Тихуаны и Калифорнии. Они заезжают на территорию Мексики, но недалеко, до складов в 15 километрах от границы.

Там грузы превращают в маленькие посылки, за которые не нужно платить пошлину. Тысячи маленьких пакетов снова отправляются в США без каких-либо тарифов.

Интересно, что тарифные правила США считают "слишком малыми" для уплаты пошлины посылки стоимостью менее 800 долларов.