Кешбэк "Покупай украинское": получит ли Налоговая доступ к картам украинцев

Сейчас власть готовит новую программу для поддержки украинского бизнеса, которая заключается в возвращении для украинцев части суммы, которую они будут тратить на отечественную продукцию. Юристы, экономисты и другие участники рынка очень неоднозначно восприняли эту идею.

“Ко времени” ли кешбэк от президента

В Офисе Президента и правительстве разрабатывают проект кешбэка, по которому граждане будут получать компенсацию за покупку украинских товаров. По словам нардепа Ярослава Железняка, на эту инициативу должны выделить 3 – 10 миллиардов гривен из бюджета.

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Что такое кешбэк от президента Это инициатива, которая заключается в маркировке товаров украинских производителей знаком "Сделано в Украине". Граждане, которые будут покупать такие продукты, будут получать на специальную карточку, которую подвяжут к Дие, кешбэк от потраченной суммы. Его размер пока не утвердили, но он точно не превысит 10%. Это нововведение призвано помочь украинскому бизнесу и увеличить спрос на отечественную продукцию.

Экономист Борис Кушнирук во время разговора с 24 Каналом отметил, что философия, что нужно покупать украинское, не должна быть привязана к любым кешбэкам. Это вопрос того, чтобы граждане осознавали значимость экономики собственного государства. Политика тех или иных субъектов бизнеса по кешбэку, это их личное решение, а когда это делается за счет государства – возникают вопросы, считает он.

Борис Кушнирук Экономист У Запада могут возникнуть вопросы относительно уровня экономической компетенции наших нынешних чиновников – правительств, НБУ. Потому что, подчеркиваю, вопрос заключается в том, что когда это делает тот или иной бизнес, то он знает о своих доходах. А совсем другое дело, когда вы хотите это делать в рамках государственной политики за счет налоговых поступлений. Вместо того чтобы проявить усилия по мобилизации средств в государственный бюджет, они начинают их раздавать.

Он добавил, что вопрос заключается в том, что правительство сделало для того, чтобы поддержать бизнес. Насколько благоприятна кредитная политика в Украине и благоприятны ли другие системы, которые бы стимулировали это? Поэтому экономист считает, что это стоит начать не с раздачи средств, которые нам дают западные партнеры, а с внутренних возможностей, которые есть в пределах страны.

В свою очередь бухгалтер и эксперт по ведению ФЛП Михаил Смокович высказал противоположное мнение в комментарии 24 Каналу. На его взгляд, в Украине совсем небольшие налоги, если сравнивать с европейскими странами. Кроме того, после начала полномасштабного вторжения в Украине не увеличились налоговые ставки.

Такая программа стимулирования именно потребителей для того, чтобы увеличивались продажи, спрос, количество рабочих мест, в принципе, почему нет, – можно попробовать. Тем более это не программа, которую планируют вводить раз и навсегда. Она будет работать в тестовом режиме до конца 2024 года и потом можно будет посмотреть по результатам этой программы, целесообразно ли ее дальше продолжать, насколько она себя окупает. Есть основания полагать, что она сработает на увеличение ВВП, объемов продаж и налогов. Поэтому эта идея разрабатывается, если она будет работать, ее могут принять и на 2025 год,

– считает он.

Он добавил, если сработает не так хорошо, как ожидают, то эту программу просто можно закрыть или ограничить определенным образом. Например, уменьшить количество кешбэка или вообще его убрать, но оставить сам знак "Сделано в Украине", то есть оставить ресурс, который будет работать.

По мнению юриста Алексея Волохова, это не своевременное решение, тем более программа кешбэка, на его взгляд.

Алексей Волохов Партнер SLA Attorneys По моему мнению, эта программа является несвоевременным и непродуманным пиар решением власти, которая пытается сделать вид, что она заботится об украинском производителе и делает все, чтобы его поддержать. Ведь эта программа кешбэка является достаточно сложной, особенно по ее технической реализации и требует значительного финансирования, что в условиях войны кажется ненормальным.

Как это поможет бизнесу

Смокович объяснил, что будет создан ресурс "Сделано в Украине", то есть продукция, которая изготавливается в Украине будет маркироваться специальным знаком. И пользователи будут понимать, что продукция с этой маркировкой сделана в Украине, и покупая ее они будут поддерживать и производителя, и экономику и способствовать тому, что будет уплачиваться больше налогов.

Также у людей появится материальный стимул покупать эту продукцию, потому что по ней будет идти кешбэк на отдельную карту, откуда потом можно будет эти деньги потратить. Куда именно, еще не понятно. Возможно, будет ограничение, что тратить можно будет только на продукцию украинского производителя, или на определенные категории, типа лекарства, донаты на ВСУ, или коммунальные услуги,

– сказал он.

Польза от этой инициативы, по его мнению, следующая:

увеличение спроса на продукцию украинского производителя;

увеличение продаж;

активная уплата налогов;

стимулирование экономики;

увеличение количества рабочих мест.

Конечно, вопрос налогового давления на бизнес является более актуальным, чем введение кешбэка и различные программы такого направления. В то же время налоговая реформа является сложной задачей, для решения которой не хватает политической воли, поэтому власть выбирает такие, мягко говоря, популистские методы поддержки бизнеса. Ведь увеличить спрос на украинские товары за счет предоставления кешбэка за их покупку вряд ли удастся. Украинский покупатель является требовательным и разборчивым. Если качество и цена товара не будут соответствовать его требованиям, никакой кешбэк не изменит его решение,

– прокомментировал Волохов во время разговора с 24 Каналом.

В то же время Кушнирук смотрит на этот вопрос более пессимистично. Он считает, что в первую очередь нужно изменить политику НБУ.

НБУ передал банкам более 100 миллиардов гривен по так называемым депозитным сертификатам. Средства, которые должны были идти к государству, ушли коммерческим банкам. У банков нет даже никакого стимула кому-то давать кредиты. А какой смысл, если они фактически просто ни за что получают супер поступления и у них даже не возникает потребности что-то делать,

– объяснил он.

Кушнирук добавил, что есть вопросы к курсовой политике. Если НБУ держит курсовые изменения, а внутренняя инфляция все равно есть, то соответствующая импортная продукция становится дешевле. А внутренняя дорожает в долларовом эквиваленте.

И хотя бы из этих соображений НБУ должен был проводить умеренную процедуру девальвации. Это нужно для того, чтобы импорт срастался, а внутренняя продукция была более конкурентной. По мнению Кушнирука, кешбэк от президента не исказит конкуренцию на рынке.

Не исказится ли конкуренция на рынке

Михаил Смокович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛП Здесь большая ставка сделана на то, чтобы увеличивались поступления налогов в Налоговую. Кроме того, с малыми предпринимателями сложно работать, когда есть много ритейлеров, потому что сама программа организована достаточно сложно технически. Здесь нужно взаимодействие и банков, и государства, и продавца, и покупателя. Поэтому, скорее всего, нет именно технической возможности сейчас на первом этапе, на этапе тестирования, вообще внедрить возможность приобщения из малых предпринимателей к этой программе.

Программа будет распространяться только на юридических лиц, а на ФЛП – нет.

Волохов не согласился и добавил, что это действительно странное решение власти по ограничению действия программы для ФЛП. Такое решение ставит под вопрос задекларированную цель программы – поддержки производителей украинских товаров.

Получит ли Налоговая доступ к карточкам украинцев

Волохов заверил, что Налоговая не получит доступ к транзакциям украинцев, ведь у нее нет для этого технических возможностей.

Чтобы стать участником программы кешбэка "Покупай украинское", надо будет добавить в Дию одну из своих банковских карточек и предоставить разрешение на проверку транзакций. Такое разрешение является фактически добровольной передачей информации о банковских операциях. При этом истории о полном отслеживании Налоговой службой таких транзакций, с целью доначисления налоговых обязательств и т.д., сомнительны. Работники ГНС технически не смогут обработать всю информацию и принимать какие-то решения по ней, учитывая ее объемы,

– сказал он.

Юрист добавил, что процент кешбэка не превысит 10%, однако более реально, что он составит 5 – 6% от стоимости товара.

Смокович также выразил сомнения относительно слухов о доступе Налоговой к карточкам. Он напомнил, что Дия просто получит доступ к транзакциям, чтобы система могла работать.

Налоговая, по-прежнему, не будет видеть всех движений по карте, транзакций или какого-то общего оборота. Эта банковская тайна для налоговой не открывается. Хотя многие развитые страны такую практику имеют и, согласно национальной стратегии доходов, ее могут также внедрять и в Украине в течение ближайших нескольких лет, но после принятия мер по реформированию налоговой и улучшения сервиса налогоплательщиков,

– объяснил бухгалтер.

Заместитель председателя Адвокатского объединения "Алиби" Алексей Бебель тоже не считает, что налоговая получит доступ. В комментарии 24 Канала он отметил, если будет считаться, что кешбэк это доход, то он должен быть обложен налогом.

Алексей Бебель Заместитель председателя Адвокатского объединения "Алиби" Поэтому было бы логично, чтобы налоговая имела доступ к этим данным. Но тогда, наверное, она должна начислять и взимать налоги с этой суммы. Что же касается других средств, зачисляемых на карточный счет, то доступ к этим данным без наличия оснований будет все же очень спорным. Конечно, если такое право не станет нормой закона, а в этих условиях и фактического неоправданно длительного рассмотрения дел Конституционным Судом Украины, это право отмененным не будет и будет применяться.

Обложат ли налогом кешбэк

Алексей Волохов считает, что такой кешбэк будет облагаться налогом согласно Налоговому кодексу. Соответственно его квалифицируют как "Доход".

Конечно, кешбэк будет квалифицирован как доход, ведь никаких исключений по таким операциям пока Налоговый кодекс не содержит. По аналогии с кешбэком, полученным по программам банков, налоговый агент, осуществляющий перечисление на карту, будет высчитывать и платить налоги с этого платежа, в частности НДФЛ в 18% и военный сбор 1,5%. Возможно, будут приняты изменения в законодательство об освобождении этого кешбека от налогообложения,

– пояснил эксперт.

При этом Смокович считает, что кешбэк облагать налогом не будут и власть это четко пропишет в своем проекте.

Проблемы украинского бизнеса

Смокович выделил три основные проблемы украинского бизнеса с которыми он сталкивается в своей профессиональной деятельности:

Сложная и неэффективная коммуникация между Налоговой и бизнесом.

Сложность в трактовке налогового законодательства.

Сложное трудовое законодательство, которое до сих пор использует нормативные акты, которые были составлены еще до обретения Украиной независимости. Это одна из причин того, что бизнес боится оформлять наемных работников.

Кушнирук дополнил его и указал на сокращение потребительского спроса из-за падения доходов населения.

Особенно неопределенность ситуации, что приводит к тому, что когда речь идет о долгосрочных покупках, люди их избегают. Более широкий сегмент бизнеса столкнулся с проблемой, что доходы населения падают, а возможность покупать что-то особенно в более дорогих сегментах, сокращается, – и это проблема. Потому что дешевый сегмент менее маржинальный, то есть там меньше доходность на продажу. Также есть проблемы с кредитной и курсовой политикой и политикой НБУ относительно того, каким образом этот украинский бизнес должен функционировать,

– сказал он.

Он добавил, что для малого бизнеса нужно уплату ЕСВ сделать с минимальной зарплаты. А вся остальная зарплата, которая уплачивается, не должна облагаться налогом.

Более прозрачная система закупки бюджетной, которую осуществляют государственные компании. В чем одна из проблем? Я неоднократно говорил, что один из инструментов борьбы с коррупцией, это даже когда через Прозоро что-то закупается, чтобы максимально уменьшался размер лотов. В этом случае большее количество компаний могло бы участвовать в этих закупках,

– добавил собеседник.

Так произошло, потому что условия закупки, которые фактически связаны с каким-то конкретным продавцом, который должен поставить что-то той или иной компании, выписываются специально под эту же компанию.