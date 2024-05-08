Какие компании оказались самыми убыточными

По данным Госстата, почти 800 государственных и казенных компаний подали финансовую отчетность за 2023 год, из них 40% оказались убыточными. Как стало известно, наибольшие убытки за прошлый год понес аэропорт "Борисполь" – на сумму 1,4 миллиарда гривен.

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И это ты при том, что недавно "Борисполь" заключил меморандум о взаимопонимании с американской инфраструктурной консалтинговой фирмой AECOM. Этот документ предусматривает восстановление и модернизацию инфраструктуры аэропорта и авиационного сектора Украины в целом.

Заметьте! Только четверть компаний государственного сектора соблюдают закон и подают в Госстат свою финансовую отчетность.

Однако по темпам роста убытков лидирует "Добропольеуголь-Выдобуток" – они выросли почти в 12 раз: со 122 миллионов гривен до почти 1,4 миллиарда гривен за год.

Какие компании показали положительные результаты

Впрочем, самым прибыльным госпредприятием остается "Леса Украины" – 2,8 миллиарда гривен за 2023 год. За первый квартал текущего года госпредприятие доставило более 700 000 кубометров древесины, что демонстрирует рост на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно! Лидером по росту прибыли стал торговый порт Черноморск – его доходы за год выросли в 26 раз: с 37,2 миллиона гривен до 986 миллионов гривен.

Среди госпредприятий есть и те, что наращивают обороты. Поэтому, оборот "Укрспецэкспорт" за год вырос на треть, а Павлоградский химический завод с начала войны увеличил оборот в 2,6 раз.