Які компанії виявились найзбитковішими

За даними Держстату, майже 800 державних та казенних компаній подали фінансову звітність за 2023 рік, з них 40% виявилися збитковими. Як стало відомо, найбільших збитків за минулий рік зазнав аеропорт "Бориспіль" – на суму 1,4 мільярда гривень.

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І це ти при тому, що нещодавно "Бориспіль" уклав меморандум про взаєморозуміння з американською інфраструктурною консалтинговою фірмою AECOM. Цей документ передбачає відновлення та модернізацію інфраструктури аеропорту й авіаційного сектору України в цілому.

Зауважте! Лише чверть компаній державного сектору дотримуються закону та подають до Держстату свою фінансову звітність.

Проте, за темпами зростання збитків лідирує "Добропіллявугілля-Видобуток" – вони зросли майже у 12 разів: зі 122 мільйонів гривень до майже 1,4 мільярда гривень за рік.

Які компанії показали позитивні результати

Утім, найприбутковішим держпідприємством залишається "Ліси України" – 2,8 мільярда гривень за 2023 рік. За перший квартал поточного року держпідприємство доставило понад 700 000 кубометрів деревини, що демонструє зростання на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цікаво! Лідером за зростанням прибутку став торговельний порт Чорноморськ – його прибутки за рік зросли у 26 разів: з 37,2 мільйона гривень до 986 мільйонів гривень.

Серед держпідприємств є й ті, що нарощують обороти. Відтак, оборот "Укрспецекспорт" за рік зріс на третину, а Павлоградський хімічний завод із початку війни збільшив обіг у 2,6 раз.