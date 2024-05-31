Новые условия от Кабмина: как бизнес может избежать отключений электроэнергии

Кабмин внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украине. При этом, изменилось условие, при котором бизнес не будут отключать от электроэнергии.

При каком условии электроэнергии быть

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, для того, чтобы бизнес не отключали от электроэнергии – компания должна импортировать более 80% электроэнергии от общего потребления на соответствующее время.

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В случае если объем приобретенной импортированной электроэнергии в соответствующем расчетном часу менее 80% общего объема потребления небытовым потребителем в каждом расчетном часе, оператором системы распределения возобновляется применение мер по принудительному ограничению электроснабжения начиная со времени выявления такого факта и до завершения суток поставки,

– говорится в решении Кабмина.

Как сообщается, новые правила обоснованы необходимостью гарантировать операционную безопасность объединенной энергетической системы Украины в условиях возможных массированных обстрелов, благодаря импорту электроэнергии из стран ЕС.

Какие новые цены будут на электроэнергию для бизнеса

Ранее для предотвращения отключений бизнеса необходимо было импортировать 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде с октября по апрель и 30% – с мая по сентябрь.

НКРЭКУ установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса, которые начнут действовать с 1 июня. Итак, на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 будут составлять 5 600 гривен за мегаватт-час.

Также обновились следующие тарифы: