Штрафы увеличат, проверки возобновят: Гетманцев напомнил предпринимателям о кассовых аппаратах

В Украину с 1 августа вернулись не только довоенные налоги, но и налоговые проверки. В частности, предпринимателей будут проверять на наличие кассовых аппаратов.

Первая волна налоговых проверок должна затронуть производителей акцизной продукции, игорный бизнес и поставщиков финансовых услуг. После этого налоговая займется проверять, используют ли все предприниматели кассовые аппараты.

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Когда начнут проверять наличие кассовых аппаратов

Как сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, проверки кассовых аппаратов начнутся с 1 октября. Все нарушения, которые происходили до этой даты, предпринимателям "простят".

Я хочу обратиться к предприятиям торговли по поводу установки кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены,

– предупредил Гетманцев.

Он также подчеркнул, что вскоре налоговая опубликует план плановых проверок игорного бизнеса и производителей подакцизных товаров. До конца года должны проверить все предприятия.

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"Мы обеспечим законную деятельность "белых" операторов и ликвидируем черных", – добавил Гетманцев.

Какими будут штрафы за отсутствие кассового аппарата

Налагать штраф имеет право Государственная налоговая служба. Нарушением, за которое будет происходить взыскание, считается любая транзакция без фискализации. Сумма штрафа будет зависеть от сумм и количества нарушений.

Первое нарушение будет караться штрафом в 100% от суммы продажи товаров, услуг или работ, совершенных с нарушением. Каждое последующее нарушение будет означать уплату 150% от указанной суммы.