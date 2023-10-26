G7 готовится запретить российские алмазы уже сейчас – когда на этот же шаг пойдет ЕС

Страны "большой семерки" готовы ввести эмбарго на алмазы из России. В Европе тоже начали готовить фундамент для решения.

Российские алмазы таки запретят

Страны G7 сообщили, что готовы запретить российские алмазы уже сейчас. О своем решении они должны объявить до конца октября.

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Как сообщил один из европейских дипломатов, теперь нужно только благословение G7, чтобы добавить запрет российских алмазов к 12-му пакету санкций. Другой источник рассказал, что это должно стать самым мощным ударом из всего следующего санкционного пакета.

Канада и члены G7 сотрудничают с представителями промышленности и правительства по предложениям, направленным на решение вопросов, связанных с отслеживанием и правоприменением,

– рассказали канадские представители.

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Ранее ожидали, что G7 сначала рассмотрит 4 возможных варианта запрета российских алмазов. Сами ограничения планировали вводить только с 1 января. В частности, чтобы найти решение об отслеживании алмазов из России, чтобы оккупанты не могли использовать третьи страны для экспорта ценных камней.