ФОПы могут вздохнуть с облегчением: Рада перенесла повышение налогов
4 декабря 2024, 12:31Читати новину українською
Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс. Повышение налогов для физических лиц-предпринимателей вступит в силу не с 1 октября 2024 года.
С каких пор ФЛП будут платить более высокий налог
Повышение налогов для ФЛП, которое планировалось на 1 октября, перенесено на 1 января 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. По его данным, проект №9319 во втором чтении поддержали 268 депутатов.
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Именно в нем была правка, которой исправляли налоговый законопроект 11416д и "заднее число", где с 1 октября налоги переносят на 1 января 2025 года для ФЛП.
Кроме ФОПов повышение налогов переносится для юридических лиц, которые работают на упрощенной системе налогообложения третьей группы. Напомним, что с 1 января 2024 года предусматривается:
- Уплата 1% военного сбора для налогоплательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, в частности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц III группы.
- Для ФЛП на едином налоге I, II и IV групп устанавливается военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы, что составляет 800 гривен в месяц.