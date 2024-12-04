ФОПы могут вздохнуть с облегчением: Рада перенесла повышение налогов

Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс. Повышение налогов для физических лиц-предпринимателей вступит в силу не с 1 октября 2024 года.

С каких пор ФЛП будут платить более высокий налог

Повышение налогов для ФЛП, которое планировалось на 1 октября, перенесено на 1 января 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. По его данным, проект №9319 во втором чтении поддержали 268 депутатов.

Читайте также: В Украине возобновили предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования мужчин

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Именно в нем была правка, которой исправляли налоговый законопроект 11416д и "заднее число", где с 1 октября налоги переносят на 1 января 2025 года для ФЛП.

Кроме ФОПов повышение налогов переносится для юридических лиц, которые работают на упрощенной системе налогообложения третьей группы. Напомним, что с 1 января 2024 года предусматривается: