Відколи ФОПи сплачуватимуть вищий податок
Підвищення податків для ФОПів, яке планувалося на 1 жовтня, перенесено на 1 січня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. За його даними, проєкт №9319 в другому читанні підтримали 268 депутатів.
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Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроєкт 11416д і "заднє число", де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів.
Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи. Нагадаємо, що від 1 січня 2024 року передбачається:
- Сплата 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, зокрема для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб III групи.
- Для ФОПів на єдиному податку I, II та IV груп встановлюється військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, що становить 800 гривень на місяць.