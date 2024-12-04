Відколи ФОПи сплачуватимуть вищий податок

Підвищення податків для ФОПів, яке планувалося на 1 жовтня, перенесено на 1 січня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. За його даними, проєкт №9319 в другому читанні підтримали 268 депутатів.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроєкт 11416д і "заднє число", де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів.

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи. Нагадаємо, що від 1 січня 2024 року передбачається: