Що відомо про відновлення бронювання

Зокрема Міністерство вже оновило статус для перших семи підприємств за новими критеріями, пише з 24 канал з посиланням на Міністерство економіки.

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Компанії, які пройшли процедуру оновлення критичності, зі сфери:

виробництва скляних виробів;

меблів;

текстилю;

керамічної плитки тощо.

Вони отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців.

Однак ті, хто критичність не оновив, теж можуть бронювати працівників. Але ця бронь діятиме до 28 лютого 2025 року, це крайній термін для оновлення критичності.

Загалом, за перші два дні відновлення бронювання через Дію, компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисячі працівників,

— сказала Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Хто може оформити бронь

Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:

Рівень зарплати. Середня заробітна плата має бути не менше 20 000 гривень за звітний період Відсутність заборгованостей. Підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Водночас підприємство має також відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує 1,5 мільйона євро;

надходження в іноземній валюті перевищують 32 мільйони євро;

підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

підприємство є резидентом "Дія Сіті";

надає послуги зв’язку зі значними доходами;

має важливе значення для економіки або потреб громади.

Зауважте! Зокрема галузеві та регіональні критерії державні органи мають погодити з Міноборони та Мінекономіки.