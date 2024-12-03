Что известно о возобновлении бронирования

В частности Министерство уже обновило статус для первых семи предприятий по новым критериям, пишет с 24 канал со ссылкой на Министерство экономики.

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Компании, которые прошли процедуру обновления критичности, из сферы:

производства стеклянных изделий;

мебели;

текстиля;

керамической плитки и тому подобное.

Они получили возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев.

Однако те, кто критичность не обновил, тоже могут бронировать работников. Но эта бронь будет действовать до 28 февраля 2025 года, это крайний срок для обновления критичности.

В общем, за первые два дня восстановления бронирования через Дію, компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысячи работников,

- сказала Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Кто может оформить бронь

Для получения статуса критически важного частные предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям:

Уровень зарплаты. Средняя заработная плата должна быть не менее 20 000 гривен за отчетный период Отсутствие задолженностей. Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

В то же время предприятие должно также соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает 1,5 миллиона евро;

поступления в иностранной валюте превышают 32 миллиона евро;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

предприятие является резидентом "Дія Сити";

предоставляет услуги связи со значительными доходами;

имеет важное значение для экономики или потребностей общества.

Обратите внимание! В частности отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.