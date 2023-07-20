Самолеты вернутся в небо: боссы лоукостера Ryanair в Украине и уже договариваются о полетах

Один из самых популярных лоукостеров планирует возобновить полеты в Украине. Переговоры с аэропортом "Борисполь" уже идут.

Компания Ryanair уже планирует свое возвращение на украинский рынок авиаполётов. Делегация лоукостера прибыла в Украину и ведет переговоры с руководителями аэропорта "Борисполь".

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Когда Ryanair планирует возобновить полеты в Украине

Поскольку боевые действия и ракетные обстрелы украинских городов продолжаются, крупнейшая авиакомпания Европы не может вернуться в Украину прямо сейчас. Но руководители лоукостера обещают, что готовы возобновить сообщение с нами через несколько дней после окончания войны.

Ранее южнокорейская компания Hyundai заявляла, что присоединится к возобновлению аэропорта "Борисполь". В частности, речь идет о возобновлении посадочных полос и строительстве нового грузового терминала.

На переговоры с "Борисполем" прибыли самые высокие боссы компании: главный исполнительный директор группы Ryanair Group Майкл О'Лири, главный исполнительный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон и коммерческий директор Ryanair DAC Джейсон МакГиннес. До аэропорта они добрались на поезде "Укрзализныци".

Напомним, Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022, в первый день полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Ранее Европейская организация безопасности воздушной навигации прогнозировала, что ограничения полета гражданской авиации в Украине должны действовать до 2029 года. Евроконтроль готов пересмотреть свое решение после победы Украины на основе обновленных данных.

Ранее звучала информация, что аэропорт "Львов" может быть открыт по примеру зернового коридора.