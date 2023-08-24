Бизнес возвращается, несмотря на войну – магазины H&M снова заработают в Украине

С началом полномасштабного вторжения многие из любимых брендов украинцев закрыли свои магазины и прекратили деятельность. Несмотря на то, что война продолжается, некоторые уже готовы возвращаться на украинский рынок.

Ассоциация ритейлеров Украины активно работает над тем, чтобы известные бренды провернулись в украинские ТРЦ. Кажется, что некоторые переговоры удается завершать на положительной ноте.

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H&M готов снова работать в Украине

Шведская сеть магазинов H&M уже готовится к возвращению в Украину. Компания уже издала релиз, в котором сообщила, что возвращается на украинский рынок уже в ноябре этого года.

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H&M снова будет работать в Украине / Фото Unsplash

Сеть закрыла свои магазины в Украине 24 февраля 2022 года. В настоящее время менеджмент компании ведет переговоры с партнерами и властями, чтобы постепенно возобновить работу всех своих магазинов на территории нашего государства.

После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов,

– заявил Мемет Арисой, региональный менеджер H&M в Восточной Европе.

Также H&M Group готова участвовать в программах по восстановлению Украины. Компания сообщила, что о возобновлении работы на местах будет сообщать отдельно.