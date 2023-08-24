Ассоциация ритейлеров Украины активно работает над тем, чтобы известные бренды провернулись в украинские ТРЦ. Кажется, что некоторые переговоры удается завершать на положительной ноте.
Интересно Всегда актуальны: бизнесы, которые будут рентабельны при любых условиях
H&M готов снова работать в Украине
Шведская сеть магазинов H&M уже готовится к возвращению в Украину. Компания уже издала релиз, в котором сообщила, что возвращается на украинский рынок уже в ноябре этого года.
H&M снова будет работать в Украине / Фото Unsplash
Сеть закрыла свои магазины в Украине 24 февраля 2022 года. В настоящее время менеджмент компании ведет переговоры с партнерами и властями, чтобы постепенно возобновить работу всех своих магазинов на территории нашего государства.
После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов,
– заявил Мемет Арисой, региональный менеджер H&M в Восточной Европе.
Также H&M Group готова участвовать в программах по восстановлению Украины. Компания сообщила, что о возобновлении работы на местах будет сообщать отдельно.