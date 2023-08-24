Асоціація ритейлерів України активно працює над тим, щоб відомі бренди провернулися в українські ТРЦ. Здається, деякі перемовини вдається завершувати на позитивній ноті.

Цікаво Завжди актуальні: бізнеси, які будуть рентабельні за будь-яких умов

H&M готовий знову працювати в Україні

Шведська мережа магазинів H&M вже готується до повернення в Україну. Компанія вже видала реліз, в якому повідомила, що повертається на український ринок вже цього листопада.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

H&M знову працюватиме в Україні / Фото Unsplash

Мережа закрила свої магазини в Україні 24 лютого 2022 року. Наразі менеджмент компанії веде перемовини з партнерами та владою, щоб поступово відновити роботу усіх своїх магазинів на території нашої держави.

Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазині,

– заявив Мемет Арісой, регіональний менеджер H&M у Східній Європі.

Також H&M Group готова брати участь у програмах з відновлення України. Компанія повідомила, що про відновлення роботи на місцях буде повідомляти окремо.