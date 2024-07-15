Приватизация "Украины" и ОГХК на миллиарды гривен: уже известна дата торгов

Большая приватизация вот-вот начнется. Уже известна дата первых аукционов.

Известны даты торгов

Как сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль, уже определены даты приватизационных аукционов гостиницы "Украина" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Торги состоятся 18 сентября и 9 октября соответственно.

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Аукционы состоятся в электронной системе "Прозорро.Продажи".

Определенные сроки дают возможность инвесторам детально изучить объекты и документацию, обеспечивая равные условия для всех участников,

– отметил Коваль.

Какая цена объектов

Стартовая цена гостиницы "Украина", который расположен возле Майдана Независимости, составляет 1,05 миллиарда гривен. Что касается титанового предприятия "ОГХК", то за него придется выложить как минимум 3,9 миллиарда гривен.